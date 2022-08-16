يحيى الكومي: تواصلت مع الخطيب من أجل الصفقات

أكد يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، أنه تواصل مع محمود الخطيب، نظيره في النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال الكومي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ديربي على إذاعة القاهرة الكبرى: "تواصلت مع محمود الخطيب لضم لاعبين وأبدى موافقته".

وأضاف: "ثم تحدثت مع خالد بيبو، رئيس قطاع الناشئين في الأهلي، ووافق على نقل لاعبين للاسماعيلي ولكن أتحفظ على الأسماء حتى تتم الصفقات".

وعن مستقبل الجهاز الفني، قال الكومي: "حمزة الجمل والجهاز الفني أدوا بشكل رائع وبعد نهاية الموسم سنجلس معهم ونرى المتطلبات وقتها".

أم عن مستقبل باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، ثنائي الفريق الأول، أوضح رئيس النادي: "إذا وافق مجلس الإدارة على بيع باهر ومجدي سيتم مناقشة العرض صاحب الأعلى سعر من أجل رحيلهم".

وأتم: "حتى الآن لم نستقبل عروض رسمية لرحيل باهر وعبد الرحمن مجدي من أي نادي، وما يدور فقط حديث وكلاء لاعبين، ومن يرحل عن الإسماعيلي يندم، وأين شكري نجيب الآن بعد رفض تجديده؟ ".