الدفاع اليابانية: اتفقنا مع واشنطن على التعاون للرد على أي موقف وسط التوتر في تايوان

أكد وزير الدفاع الياباني الجديد ياسوكازو هامادا اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع نظيره الأمريكي لويد أوستن على التعاون الثنائي للرد على "أي موقف" وسط التوتر في تايوان بعد زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن هامادا قوله للصحفيين - بعد المكالمة الهاتفية مع أوستن الليلة الماضية -"نود تعزيز قدرات التحالف الياباني الأمريكي للردع وللمحافظة على منطقة المحيطين الهندي والهاديء آمنة"، متابعا أن اليابان والولايات المتحدة "ستتعاونان بشكل وثيق وسلس" بما في ذلك على المستوى الوزاري من أجل الاستجابة "لأي وضع داخل المنطقة".



وذكرت وزارة الدفاع - في بيان - أن الوزيرين أكدا أهمية التعاون الدفاعي بين اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في أعقاب سلسلة من تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها بيونج يانج والمخاوف المستمرة بشأن تجربة نووية محتملة، مشيرة إلى أن البلدين وكوريا الجنوبية انخرطتا مؤخرا في تدريب على تتبع الصواريخ الباليستية قبالة سواحل هاواي، ما يؤكد تعاونهما الثلاثي لمواجهة التهديد النووي الكوري الشمالي.



وأضاف البيان أن هامادا وأوستن أدانا "بشدة" إطلاق الصين للصواريخ الباليستية في 4 أغسطس الجاري خلال مناورات واسعة النطاق بالقرب من تايوان، وسقطت بعضها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.



وتسعى اليابان إلى تعزيز قدرات قواتها الدفاعية من خلال زيادة الإنفاق في بيئة أمنية سريعة التغير، ومن المقرر إجراء مراجعة لاستراتيجية الأمن القومي والوثائق الرئيسية لسياسة الدفاع هذا العام.



وجاءت المكالمة الهاتفية بين وزيري الدفاع بعد أن حل هامادا محل نوبو كيشي، الذي شغل حقيبة الدفاع اليابانية لمدة عامين تقريبا، في تعديل وزاري الأسبوع الماضي، كما جاء مع تصاعد التوتر في المنطقة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، والتي أثارت غضب بكين.