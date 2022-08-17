روبنسون: صلاح سيشكل هجوما ناريا مع نونيز في ليفربول

يعتقد بول روبنسون، حارس مرمى نادي توتنهام هوتسبير السابق، أن داروين نونيز سيشكل هجومًا ناريًا في نادي ليفربول إلى جانب محمد صلاح هذا الموسم.

وانضم نونيز إلى ليفربول هذا الصيف قادمًا من نادي بنفيكا في صفقة ضخمة قدرت بنحو 80 مليون يورو.

وصنع نونيز لصلاح بعض الأهداف منذ بداية الفترة التحضيرية للموسم مرورًا ببداية الموسم نفسه.

وقال روبنسون لموقع فوتبول إنسايدر: "هناك تماسك بين الاثنين. يمكنك أن ترى في تفاعلاتهم حتى الآن أن لديهم تفاهمًا جيدًا مع بعضهم البعض".

وأضاف روبنسون في حديثه: "إنه عكس مانشستر يونايتد ، جادون سانشو وماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو وليس على نفس طول الموجة، لم يكن هناك هيكل".

وأوضح روبنسون: "بغض النظر عمن يلعب في خط هجوم ليفربول، سيكونون خطرين. لديهم تماسك وتفاهم بين اللاعبين. استقر نونيز في ثلاثي خط الهجوم على الفور تقريبًا".