قادة جيوش دول إيكواس يلتقون في غانا وسط اضطرابات النيجر

يلتقي قادة جيوش المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يومي الخميس والجمعة في العاصمة الغانية أكرا وسط توترات بشأن تدخل عسكري محتمل في النيجر، حسبما ذكر المتحدث باسم جيش غانا.

ودرست دول إيكواس في البداية تدخلا عسكريا ضد منفذي انقلاب النيجر، وأمر رؤساء دول المجموعة بإعداد قوة عسكرية لاستعادة النظام الدستوري خلال قمة خاصة، لكنهم أشاروا إلى أنه يجب مواصلة السعي من أجل حل سلمي.

والتقى وزراء دفاع إيكواس وقادة جيوش المجموعة بالفعل بعد أسبوع من الانقلاب في النيجر ووضعوا خططا لإرسال قوات بعدما أصدروا إنذارا للانقلابيين.

ومن بين أعضاء إيكواس الـ 15، أعلنت نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار وبنين وغينيا بيساو رغبتها في الدفع بقوات في حالة التدخل.

وترغب مالي وبوركينا فاسو وغينيا، التي تم تعليق عضويتها بإيكواس بسبب الانقلابات بها، كما هو الحال مع النيجر الآن، في دعم المجلس العسكري في النيجر عسكريا في حالة حدوث تدخل.