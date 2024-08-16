يستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساء مباراة سموحة ضد الإسماعيلي، في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز للجولة الأخيرة 34.

ويحتل سموحة المركز السادس برصيد 51 نقطة، جمعها الفريق الأزرق بعدما خاض 33 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 37 هدفاً واستقبلت شباكهم 35.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة وضمن البقاء في المسابقة المحلية حصدها بعد خوض 33 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 14 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو الإسماعيلي 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 41.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قائمة الدراويش لمباراة سموحة والتي جاءت على النحو التالي..

محمد فوزي - كمال السيد - عماد حمدي - خالد النبريصي - عبدالرحمن الدح - على الملواني - محمد بيومي - عبد الله حسني - محمود ياسين أوتاكا - محمد إيهاب - أحمد وجيه - عبد الله السعيد - محمد وجدي - عمرو سعيد - عبد الله حسن - نادر علاء - بشار أشرف - عبد الرحمن كتكوت - حمادة صلاح.

بينما أعلن أحمد سامي المدير الفني لسموحة، قائمة الفريق الأزرق للمباراة والتي جاءت على النحو التالي..

محمد أشرف، حسين تيمور، إسلام جابر، أبو بكر اليادي، محمد جمعة، هادي عامر، الحبيب أحمد حسن، عبد الرحمن عامر، ميدو مصطفى، حسام هريدي، بركات حجاج، طارق علاء، أحمد علي أمين، حمدي علاء، محمد كناريا، أحمد إيهاب، محمد مكرونة، مصطفي البدري، فادي فريد، حسام حسن.