نقيب الموسيقيين يلغي القرار الصادر بإيقاف هيفاء وهبي عن الغناء ويمنحها التصاريح

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل بيانًا أعلنت فيه الصلح بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، بعد أن أخلت هيفاء وهبي باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي.

وقالت النقابة في بيانها: "تعلن نقابة المهن الموسيقية عن انتهاء النزاع القائم بين الفنانة هيفاء وهبي ومنظم الحفلات ياسر الحريري، حيث حضر الطرفان أمام الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين وأقرا بالتصالح والتراضي الودي، وتم رد قيمة العربون الوارد في الشكوى".

وأضاف البيان: "بناءً على ذلك، تتقدم النقابة العامة للمهن الموسيقية بخالص الشكر للطرفين على احترامهما وتقديرهما لقرارات النقابة ومثولهما أمام الشؤون القانونية بالنقابة، وإعلاء قيم التسامح والتصالح بينهما برغبة خالصة وصادقة. وبهذا التصالح، فقد قررنا إلغاء القرار الصادر من الشؤون القانونية بعدم منح تصاريح العمل للفنانة هيفاء وهبي، ولها كامل الحقوق في ممارسة عملها ومنحها التصاريح اللازمة لذلك".