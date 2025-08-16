ارتفاع حصيلة قتلى انفجار المصنع الروسي إلى 11 شخصا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الروسية، اليوم السبت، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 11 شخصا على الأقل، وأصيب 130 آخرون، بعد حدوث انفجار كبير وحريق في مصنع للذخيرة في منطقة ريازان الروسية.

وأعلن بافيل مالكوف، حاكم منطقة ريازان أن بعد غد الاثنين يوم حداد لتأبين الضحايا.

وقال مسؤول بالدفاع المدني لوكالة الأنباء الروسية "تاس" إن فرقهم تواصل العمل في موقع الحادث.

وكان مالكوف أشار فقط إلى اندلاع حريق في المصنع، لكن وسائل الإعلام الرسمية الروسية ذكرت أن المنشأة تنتج البارود والمتفجرات.

ووفقاً للتقارير، انهار أحد مباني المصنع، وهناك احتمال لوجود مزيد من الضحايا تحت الأنقاض. وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو اندلاع النيران وتصاعد سحابة كثيفة من الدخان.

وقال مالكوف إنه تم إعلان حالة الطوارئ في موقع الحادث.

ولم تتوفر أي معلومات في البداية عن سبب الانفجار. وتم إطلاق تحقيق بشأن إمكانية حدوث انتهاكات لقواعد السلامة الخاصة بالمرافق الصناعية.

وشهدت المنطقة حوادث خطيرة من قبل تتعلق بتخزين الذخيرة أو إنتاجها.

وفي عام 2021، لقي 17 شخصا حتفهم جراء انفجار بمصنع تابع لنفس الشركة التي تدير المصنع الواقع في ريازان.