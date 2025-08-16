سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هاجم الإعلامي خالد الغندور مصطفي شوبير حارس مرمى الأهلي بعد مباراة المارد الأحمر مع فاركو في إطار منافسات الدوري الممتاز للموسم اجاري 2025-2026.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره فاركو بربعاية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس في الدوري.

ووقع شوبير في خطأ فادح تسبب في تسجيل محمد فخري لاعب فاركو هدف في مرمى الأهلي.

وقال خالد الغندور في بث مباشر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك:«فاركو كانت بتوصل للمرمى بموافقة لاعيبة الأهلي، وشوبير اخطأ».

وتابع:«شوبير حارس كبير بس لسا بيتعلم ولسا المخزون بتاعه التراكمي لعقله كحارس مرمى محتاج كتير، هو حارس واعد ومميز وقوي، لكن أكيد هيلغط ولما يغلط هيتعلم من أخطائه، وهو المسؤول عن تحمل الهدف».