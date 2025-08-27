الجيش الصومالي يسيطر على عدة مناطق بمحافظة شبيلى السفلى

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت قوات الكوماندوز الخاصة "جورجور"، صباح اليوم الأربعاء، في السيطرة على عدة مناطق بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي الصومال.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، سيطرت قوات الكتيبة الـ19 على مناطق معلنكا، وبلد الأمين، عمر بيري، وبالو، والتي كانت تمركزت فيها عناصر "مليشيات الخوارج" سابقا.

وطبقا للوكالة، "عملت القوات الخاصة على إزالة الألغام الأرضية التي زرعتها مليشيات الخوارج في تلك المناطق وبسط الأمن والاستقرار فيها".

وتشهد محافظة شبيلى السفلى في الأوتة الأخيرة عمليات عسكرية مكثفة للقضاء على فلول "مليشيات الخوارج".

ويستخدم الصومال عبارة "ميليشيا الخوارج" للإشارة إلى حركة الشباب.

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.