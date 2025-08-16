موسكو: مسألة عقد اجتماع ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي لم تحسم بعد

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم السبت، أن الجانبين الروسي والأمريكي، لم يبحثا بعد عقد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وقال أوشاكوف، للقناة الأولى الروسية، ردًا على سؤال حول إمكانية عقد اجتماع ثلاثي: "لم يتم التطرق إلى الموضوع بعد"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف أنه لا يعرف حتى الآن متى سيُعقد الاجتماع المقبل بين الرئيسين الروسي والأمريكي.

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، أجرى محادثة هاتفية مطولة مع زيلينسكي، بعد اجتماعه مع الرئيس بوتين، ويجري حاليا محادثات هاتفية مع زملائه في حلف شمال الأطلسي ( الناتو).

وأمس الجمعة، أجرى الرئيس بوتين، وترامب، محادثات في ألاسكا. والتقى الرئيسان في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" العسكرية.

وعُقدت محادثات الرئيسين الضيقة بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة.

وقال الرئيس ترامب بعد القمة "أعتقد أننا قريبون للغاية من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب".