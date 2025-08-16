أول تعليق من مدرب فاركو بعد الخسارة أمام الأهلي

أكد أحمد خطاب المدير الفني لنادي فاركو أن خسارة الفريق في مباراة اليوم أمام الأهلي تعد نتيجة غير مرضية، مشيرًا إلى أن التغييرات الكبيرة في صفوف الفريق أثرت على الأداء، خاصة أن التشكيل الأساسي الحالي لا يضم سوى شيكا حارس المرمى من الموسم الماضي.

وأوضح خطاب أن فريقه واجه منافسًا قويًا يمتلك عناصر مميزة ونجح في خلق بعض الفرص، إلا أن الأخطاء الدفاعية وعدم سرعة الارتداد كلفت الفريق استقبال عدة أهداف، إلى جانب اضطراره لتغيير الظهيرين بسبب الإصابة.

وأشار مدرب فاركو إلى أن المباراة مرت بمرحلتين، الأولى اتسمت بانعدام الشخصية، قبل أن يبدأ الفريق في تحسين أدائه بعد مرور 20 دقيقة، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين على استعادة مستوى الموسم الماضي.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن البداية الصعبة أمر وارد في الدوري، ومع ارتفاع المعدل البدني والفني سيتمكن الفريق من تجاوز هذه المرحلة، معربًا عن رغبته في حصد أول ثلاث نقاط في المباراة المقبلة.