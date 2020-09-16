منظمة السياحة العالمية: 460 مليار دولار خسائر القطاع في النصف الأول من 2020

قالت منظمة السياحة العالمية، إن الانخفاض الهائل في الطلب على السفر الدولي خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2020، أدى إلى خسارة 440 مليون سائح دولي وحوالي 460 مليار دولار من عائدات السياحة الدولية، بما يعادل 5 أضعاف الخسارة في عائدات السياحة الدولية المسجلة في عام 2009 وسط الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.

وأوضح زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام أنه على الرغم من إعادة الافتتاح التدريجي للعديد من الوجهات منذ النصف الثاني من شهر مايو، إلا أن التحسن المتوقع في أعداد السياحة الدولية خلال ذروة موسم الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية لم يتحقق.

وحسب بيانات المنظمة فان أوروبا تعد ثان أكثر المناطق تضررا من جميع مناطق العالم، مع انخفاض بنسبة 66% في عدد السياح الوافدين في النصف الأول من عام 2020، كما عانت أمريكا بانخفاض (-55%)، وأفريقيا والشرق الأوسط (كلاهما -57%)، وكانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهي المنطقة الأولى التي شعرت بتأثير COVID-19 على السياحة، الأكثر تضررًا، حيث انخفض عدد السياح بنسبة 72% خلال فترة 6 أشهر.

وحددت منظمة السياحة العالمية 3 سيناريوهات محتملة، مشيرة إلى انخفاض بنسبة 58% إلى 78% في عدد السياح الدوليين الوافدين في عام 2020، بينما تشير الاتجاهات الحالية حتى أغسطس إلى انخفاض في الطلب يقترب من 70%.

ويتوقع السيناريو الثاني أنه بحلول 2021 قد يتغير الوصع، بناءً على افتراضات الرفع التدريجي والخطي لقيود السفر، وتوافر لقاح أو علاج، وعودة ثقة المسافر، ومع ذلل، وعلى الرغم من ذلك، فإن العودة إلى مستويات 2019 من حيث عدد السياح الوافدين ستستغرق ما بين 2 إلى 4 سنوات.