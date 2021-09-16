إلغاء عقد بين أستراليا وشركة فرنسية لبناء غواصات بعد الإعلان عن الشراكة مع لندن وواشنطن

أُلغي عقد كبير بين أستراليا وشركة فرنسية لبناء أسطول من 12 غواصة بعد انضمام كانبرا إلى شراكة ثلاثية مع لندن وواشنطن.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس عن شراكة جديدة، تعرف اختصارا باسم "أوكوس"، ستسمح للدول الثلاث بتبادل التكنولوجيا التي تشمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى.

وقال القادة إن الجزء الأول من الاتفاقية الأمنية التاريخية سيشهد جهدا ثلاثيا لمدة 18 شهرا " لتحديد المسار الأمثل " لحصول أستراليا على غواصات تعمل بالطاقة النووية.

وستشهد الخطة إلغاء عقد مثير للجدل لبناء 12 غواصة فرنسية التصميم. وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن قيمة الصفقة تبلغ حوالي 90 مليار دولار أسترالي (66 مليون دولار أمريكي).

وفازت شركة "نافال جروب" وهي شركة فرنسية تملك معظمها الدولة وتعمل في مجال الدفاع والطاقة بالعقد في عام 2016 لتصميم الغواصات للبحرية الأسترالية.

وكانت المفاوضات المطولة حول العقد النهائي مثيرة للانقسام، بل وألقت بالشك على الصفقة بسبب ارتفاع التكاليف وتأخير الإنتاج، ولكن تم توقيع عقد في أوائل عام 2019.

وكان موريسون وجونسون وبايدن قالوا في بيان مشترك إن الخطة تهدف إلى البناء على برامج الغواصات الأمريكية والبريطانية "لجلب قدرة أسترالية إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن".

وقال موريسون إن الخطة ستشهد بناء الغواصات في أديلايد.