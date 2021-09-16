خليل زاد: الأفغان أنفسهم تسببوا في هذا الوضع في أفغانستان

قال الممثل الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، إن الشعب الأفغاني نفسه تسبب في وجود هذا الوضع في البلاد، متهما الرئيس السابق أشرف غني بعرقلة الانتقال السلمي.

وأضاف زلماي خليل زاد -في تصريحات نقلتها وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الخميس- أن هروب أشرف غني أفشل مخطط الانتقال السلمي للسلطة ومن ثم تسبب في دخول طالبان إلى كابول.

وأشار المبعوث الخاص إلى أن أفغانستان السابقة لم تكن مستعدة لمحادثات السلام وأضاف أنه لا ينبغي تحميل الولايات المتحدة مسؤولية فشل الحكومة الأفغانية.

وقال إنه وفقا للمخطط المحدد، كان من المفترض أن يبقى أشرف غني في أفغانستان كرئيس للبلاد لكنه لم يفعل ذلك.

وألقي زلماي خليل زاد باللوم على الحكومة الأفغانية السابقة في الانهيار حيث في حين اتهم الشعب والمسؤولون الأفغان السابقون خليل زاد بازدواجية المعايير فيما يتعلق بالسلام في أفغانستان.