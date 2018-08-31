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مصر
زيارات تفقدية وقرارات.. الحصاد الأسبوعي للحكومة خلال الأسبوع
ياسمين فؤاد: وزراء البيئة الافارقة يدعمون مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050
القوى العاملة: زيارة ميدانية في شركات ببني سويف للتوعية بالحقوق والواجبات
محافظ القاهرة: رفع حالة الاستعداد لمواجهة موسم سقوط الأمطار خلال الشتاء
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العالم
بوتين: قواتنا قصفت مناطق حساسة بأوكرانيا وسنعتبر ذلك مجرد تحذير
لبنان: إرجاء جلسة إقرار مشروع موزانة 2022 إلى 26 سبتمبر
بوتين ينتقد قيود الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسمدة الروسية
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الأهلي يواصل استعداداته للموسم الجديد.. وكولر يصعد 3 ناشئين
جوارديولا يوضح كيف يتعامل مع ضغط المباريات في الفترة القادمة
المنتخب الإسباني يواجه الأردن في آخر مبارياته الودية قبل المشاركة بالمونديال
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عصام إمام لـ«الشروق»: بدء جلسات تحضير فيلم «الواد وأبوه» للزعيم عادل إمام بعد أسبوعين
نجوم الفن العربي يحتفلون بفرقة مياس اللبنانية بعد فوزها في أشهر برنامج أمريكي
مدير أعمال صاحبة أغنية «نتجوز بالسر» لـ«الشروق»: لا تُحرض على الزواج العرفي والأفعال المحرمة
حقق 17 ألف جنيه في يومين.. فيلم خرجوا ولم يعودوا يحتل المركز الأخير في شباك التذاكر
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نشرة الشروق ليوم الجمعة 16 سبتمبر 2022: 1428 شركة تقدمت لصرف المساندة التصديرية في أول أسبوعين
حكومتا مصر والإمارات تبحثا تعزيز التعاون في التحديث الحكومي وتطوير الخدمات
السياحة تنظم ورشة عمل وزيارة تعريفية بشرم الشيخ لعدد من شركات السياحة الإيطالية
حوادث وقضايا
حبس 4 أشخاص في واقعة ضرب شاب حتى الموت بزعم استخراج جن بالشرقية
ضبط المتهم بمحاولة سرقة زوجة عمه فى عين شمس
ضبط حرامي دراجات في طنطا
مصرع وإصابة 5 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بالمنيا
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