توجهت ثلاثة فرق للإغاثة والنجدة تابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، بالإضافة إلى شحنة تحتوي على 40 طنا من المساعدات الإنسانية كخيم الإيواء والأغطية والبساط والمواد الصحية والمواد الغذائية، إلى ليبيا.



وذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أنه تم إرسال هذه المساعدات الإنسانية للمساهمة في إغاثة منكوبي الفيضانات والسيول.



ونقلت الوكالة عن رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني "بير حسين كوليوند" تأكيده على الواجب الانساني والديني لنجدة المتضررين من السيول في ليبيا، قائلا إن الهلال الأحمر الايراني وباعتباره عضوا في الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، يبذل كل ما في وسعه لمساعدة المنكوبين في جميع انحاء العالم، تماما كما قامت المنظمات الاخرى في العالم بنجدة المنكوبين الإيرانيين في كوارث كبيرة مثل زلزال مدينة بم وزلزال كرمانشاه وسيول عام 2019.