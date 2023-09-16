افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، جامع سليمان باشا الخادم بقلعة صلاح الدين الأيوبي والمعروف باسم سارية الجبل، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه.

وخلال السطور التالية، نرصد لكم أبرز المعلومات عن جامع سليمان باشا الخادم:

يقع جامع سليمان باشا الخادم، في القسم الشرقي من قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتاريخ إنشائه يعود لعام 1528م، وجرى تسجيله ضمن عداد الآثار في عام 1951م.

وشيد على الطراز العثماني، ويتميز بتغطيته بالقباب وتزويدها بالمآذن القلمية، وتكسية الجدران الداخلية ببلاطات خزفية.

وشيد الجامع في الأساس للجنود الإنكشارية، وهم طائفة من جيوش العثمانيين الذين دخلوا مصر عام 1517، مع السلطان سليم وسكنوا داخل الأسوار الشمالية للقلعة، بعد أن تهدم جزءا كبيرا من مسجد الناصر محمد بن قلاوون ولم يعد صالحاً لإقامة شعائر الصلاة.

ويتكون الجامع من مستطيل كبير يمتد من الشمال إلى الجنوب وينقسم إلى قسمين متساويين تقريبا: القسم الأول مغطى ويعرف باسم "بيت الصلاة"، وهو يمثل الجامع نفسه وهو مغطى بقبة كبيرة مبنية من الحجر تقوم على مثلثات كروية يطل عليها 3 إيوانات كل واحد منها مغطى بنصف قبة.

وأما الجزء الثاني فهو الجزء المكشوف ويعرف باسم "الحرم" أو صحن الجامع، وهو عبارة عن فناء مكشوف تحيط به الأروقة ويطل عليه شباك ضريح الأمير مرتضى مجد الخلافة أبى منصور قسطه منشئ المسجد الأول، والصريح ضمن مبنى مستطيل ملحق بالقسم المكشوف "الصحن" من الجامع ويضم قبورابعضها قديم وأغلبها من العصر العثماني.