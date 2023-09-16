قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم السبت يشهد استقرارا في الأحوال الجوية في معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح البحر المتوسط، مصحوب بكتل هوائية معظم كتل شمالية قادمة من جنوب أوروبا.

وأشارت إلى التأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، وتحديدا خلال فترة الصباح، ما يساعد على تلطيف الأجواء.

وذكرت أنه مع تقدم ساعات النهار، تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع مع زيادة الإشعاع الشمسي، وبالتالي تشهد فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضحت أن فترات الليل تشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة تماما على معظم محافظات الجمهورية، لا سيما مع النشاط النسبي في حركة الرياح.