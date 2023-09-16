تنمية المشروعات يمول قرى الظهير الصحراوي في 4 محافظات بـ150 مليون جنيه

شهد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة تمويلي بمبلغ 150 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع المشروعات متناهية الصغر والعمل على استخدام هذه المشروعات اقتصاديا واجتماعيا في إعمار قرى الظهير الصحراوي وتشجيع المواطنين على التشغيل الذاتي؛ مما يسهم في توفير فرص عمل لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها، ويساعد على استقرارهم في هذه المناطق،



ووقعت العقد نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، وأحمد خورشيد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر.



وأوضح رحمي، أن هذا العقد الجديد يهدف للتوسع في المشروعات القائمة وإقامة مشروعات جديدة في 4 محافظات بـ30 قرية محددة بقرى الظهير الصحراوي بنطاق 10 مراكز و5 مناطق جغرافية بـ4 محافظات هي (كفر الشيخ، وبني سويف، والمنيا، وأسوان) حيث من المتوقع أن يستفيد من هذا التمويل حوالى 6000 مستفيد ومستفيدة.



وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز، أن العقد ياتي ضمن خطة عمل الجهاز للعمل على استمرار توسيع قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر التي تعمل مع الجهاز، وزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر تنفيذا لتوجيهات مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز لدعم وتنمية وإقامة المشروعات متناهية الصغر، كما يتفق مع خطة الدولة لتعمير قرى الظهير الصحراوي وتوفير المقومات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية لخلق مناطق عمرانية جديدة في مختلف المحافظات تسهم بفعالية في تحقيق النمو الاقتصادي.



وأكد أن التوسع في التمويل متناهي الصغر يساهم بشكل عام في خلق جيل جديد من رواد ورائدات الأعمال عن طريق تشجيعهم على إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعاتهم القائمة.



وأوضح أن إتاحة التمويلات متناهية الصغر تعمل على خلق فرص عمل لائقة خاصة بالنسبة لشباب الخريجين والمرأة تسهم في تحسين مستواهم الاقتصادي.