 إعلام عبري: زوجة نتنياهو هي العقبة الوحيدة أمام توقيع الاتفاق بينه وبين ساعر لتولي الدفاع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إعلام عبري: زوجة نتنياهو هي العقبة الوحيدة أمام توقيع الاتفاق بينه وبين ساعر لتولي الدفاع


نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:27 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 10:27 م

 

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