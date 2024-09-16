القصة الكاملة لثاني محاولة لاغتيال ترامب

للمرة الثانية في أقل من شهرين، تعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب لمحاولة اغتيال، حيث أفاد مسئول بأن المهاجم كان فيها على بعد 300 إلى 500 ياردة منه.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" تحقيقا بشأن محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب في نادي الجولف الخاص به في فلوريدا.

وقالت حملته الانتخابية إنه بخير ولم يصب بأذى. فيما قال مأمور شرطة مقاطعة بالم بيتش، ريك برادشو، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، إنه تم إبلاغ مكتبه الساعة الواحدة والنصف مساء بالتوقيت المحلي الأمريكي بإطلاق نار من جانب الخدمة السرية، حيث أطلق عملاء الوكالة النار على رجل كان يحمل بندقية وسط الأشجار على طول محيط نادي الجولف الدولي الخاص بترامب.

وكان ترامب يلعب الجولف حينها، ثم رصد أحد عملاء الخدمة السرية فوهة البندقية بين السياج على ملعب الجولف، و"اشتبك فوراً" مع هذا الشخص، بحسب برادشو، مشيرا إلى أن العميل الذي رصد البندقية هو جزء من فريق يسبق ترامب بـ"حفرة" أو اثنين من تلك الموجودة بالملعب. ووفقاً لمسئول، كان المشتبه فيه يتواجد على بعد ما يتراوح بين 300 إلى 500 ياردة من ترامب.

وفر المهاجم من مسرح الحادث في سيارة، ورصده شاهد عيان، مما ساعد سلطات إنفاذ القانون في نهاية المطاف في تحديد موقع السيارة التي يقودها.

وقال برادشو إن الشاهد جاء إليهم وأبلغهم أنه رأى الرجل يركض بين الأشجار، ثم قفز على متن سيارة "نيسان" سوداء، فالتقط صورة للمركبة.

ونبهت السلطات مكتب مأمور مقاطعة مارتن، الذي احتجز الشخص. وتمكن الشاهد من التعرف على المهاجم.

وقال ديفيد أرونبرج، المدعي العام لمقاطعة بالم بيتش، إن المشتبه فيه لم يقل شيئا أثناء احتجازه، مشيرا إلى أنه "لم يتحدث على ما يبدو مع الضباط، وكان هادئا. لذا، بدا كشخص فعل ذلك من قبل، ليس بالضرورة هذه الجريمة، لكن شخصاً كانت له تفاعلات متكررة مع سلطات إنفاذ القانون".

وعرفت ثلاثة مصادر عن هوية المشتبه فيه في محاولة الاغتيال على أنه يدعى رايان روث (58 عاماً).



ووفقاً لشبكة "سي إن إن"، فإن المشتبه به ناقد متكرر لترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ شجع عبر حسابه في منصة "إكس" على محاولة اغتيال الرئيس السابق في يوليو. كما أنه سُجل في ولاية نورث كارولاينا كناخب "غير تابع" في الولاية عام 2012.

وأعرب روث عن دعمه لأوكرانيا عبر عشرات المنشورات على التواصل الاجتماعي في عام 2022، كما زار أوكرانيا في العام ذاته، وفقاً لمقطع فيديو وصور تم تحديد موقعها جغرافياً بواسطة "سي إن إن".

وفي سلسلة من المنشورات على "فيسبوك" العام الماضي، حاول روث تجنيد "أفغان" للقتال في حرب أوكرانيا، وقدم نفسه كحلقة وصل غير رسمية للحكومة الأوكرانية.

وأوضح مصدر بسلطات إنفاذ القانون لـ"سي إن إن" إن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي أصبح عالمياً، حيث يعمل المسئولون على التحري عن خلفيته. وتتضمن بعض أنشطة روث المشتبه فيها عبر الإنترنت استخدام منصات خارج الولايات المتحدة.

وأشار مصدران مطلعان إلى أن ترامب لم يكن لديه أي فاعليات عامة مجدولة ليوم الأحد، وكانت لعبة الجولف إضافة جاءت في اللحظة الأخيرة إلى خط سير رحلته.