كشفت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة حول المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب في ولاية فلوريدا.

* كتاب على أمازون بلا ناشر

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن رايان ويسلي روث (58 عاما)، الذي اعتقل أمس بتهمة محاولة اغتيال ترامب نشر كتابا العام الماضي يشرح فيه بالتفصيل جهوده لدعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

وفي الكتاب المؤلف من 291 صفحة، وصف روث خيبة أمله إزاء الحرب في أوكرانيا، والتي وصفها بأنها "لا يمكن الفوز بها".

كما ناقش الكتاب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان والوضع السياسي في تايوان، التي تواجه تهديدات عسكرية متزايدة من الصين.



ويحمل الكتاب، الذي صدر على موقع أمازون دون إدراج أي ناشر، عنوان "حرب أوكرانيا التي لا يمكن الفوز بها".

* رحلته إلى كييف للمشاركة في الحرب

ويصف روث في الكتاب كيف سافر إلى الحدود البولندية الأوكرانية في محاولة للتجنيد والمشاركة في الحرب، قائلا: "لأني كنت في السادسة والخمسين من عمري وبدون أي خبرة عسكرية على الإطلاق، رفضني موظفو التجنيد في مكتب الحدود".

وأضاف روث: "بدلا من ذلك، حاولت تجنيد المزيد من المقاتلين، فسافرت إلى كييف وأنشأت مركزا مؤقتا للمتطوعين في ميدان الاستقلال بالعاصمة الأوكرانية قبل أن تفككه الشرطة".

وتابع: "لقد قدمت كل ما أستطيع من الحافز والطاقة التي يمكنني حشدها من أجل أوكرانيا، وخرجت خالي الوفاض"، واصفا محاولاته "الفاشلة" لبناء طائرات بدون طيار "درونز" للجيش الأوكراني مع فريق من المهندسين الدوليين.

* سجله الحافل بالصدامات مع الشرطة الأمريكية

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن روث يعيش حاليا في هاواي، وسبق له أن دخل في عشرات المصادمات مع الشرطة، يعود بعضها إلى تسعينيات القرن الماضي.

وينحدر روث من ولاية كارولينا الشمالية، وتشمل قائمة الاعتقالات التي جرت بحقه، حيازة مخدرات، والقيادة بدون رخصة، وفحص منتهي الصلاحية، وتشغيل مركبة بدون تأمين.