دبلوماسي أجنبي: تمسك نتنياهو بمحور فيلادلفيا يفشل الصفقة

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن دبلوماسي أجنبي مطلع على المفاوضات قوله إن تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحور فيلادلفيا هو السبب الرئيسي لفشل صفقة التبادل.

وأضاف المصدر أنه "ليس لدى نتنياهو أي أساس للتمسك بموقفه بشأن محور فيلادلفيا".

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إنه من المنتظر أن يقدم الأمريكيون هذا الأسبوع مقترحا جديدا في محاولة أخرى لإنقاذ صفقة المحتجزين.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن واشنطن تمارس ضغوطا شديدة على الوسطاء من أجل الضغط على حماس لتليين موقفها، مشيرة إلى أن احتمال أن يصبح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرنا ويجازف بإسقاط حكومته ضئيل وما زالت الطريق مسدودة.

وبحسب المصدر، ففي "إسرائيل لا يعرفون متى ستقدم واشنطن اقتراحها تحديدا"، مشيرا إلى أن "الأمريكيين يفضلون ممارسة الضغط وإيجاد مقترح يسمح بتقدم المفاوضات بدلا من رفضه".