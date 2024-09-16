﻿نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط: اطلاق 543 مشروعًا جديدًا باستثمارات 363 مليون دولار خلال 2023

خالد عباس 1000أسرة يعيشون في العاصمة الإدارية ومتوقع أن يصلوا لحوالي 5 آلاف أسرة بنهاية العام الجاري

قال المهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان لقطاع التخطيط والمشرف علي مكتب الوزير، إن العام الماضي شهد إطلاق 543 مشروعا عقاريا جديدا بحجم إنفاق أولي بقيمة 363 مليون دولار.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر سيتي سكيب مصر 2024، أن القطاع الخاص استحوذ على 86% من إجمالي المشروعات.

وأوضح أن وزارة الإسكان خصصت 1350 قطعة أرض صناعية بمساحة 17393 فدان وبقيمة بلغت 26 مليار جنيه بالعام الماضي.

ودعا الدكتور وليد عباس، جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصري، والذى يلعب دوراً محورياً فى التحول الاقتصادي الكبير الذى تشهده مصر حالياً، مضيفاً: نؤمن بأن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات المصرية، ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقاري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذي القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التي تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار المواد الأساسية، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل علي تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة للأفراد، وهذا لإيماننا بأن القطاع الخاص والعام شركاء تنمية، وأن العقارات نواة تشكل المجتمعات ومسألة بناء المجتمعات من أهم القضايا التي يمكن أن تناقش على الساحة لما تحدثه من تأثير على حياة الناس.

وأكد المشرف على مكتب الوزير، أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية في العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية، والأرقام التي بين أيدينا اليوم تشير بوضوح إلى نمو مطرد واستثمارات متزايدة في هذا القطاع الحيوي وذلك مدفوعاً باهتمام الدولة المصرية بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية المختلفة جذبا للاستثمارات الخارجية، وتوفير العديد من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وتوفير ملايين الوحدات السكنية للمواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية، وفي متناول المصريين، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر منذ تولي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويأتي على رأس تلك المشروعات، المدن جديدة حيث تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً، أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014، بجانب جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية للبناء والتنمية، وتطوير السوق العقارية المصرية.

في سياق مختلف قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن العاصمة الإدارية حلم تحقق وأصبح واقعا، فالحكومة بكل مقراتها الوزارية أصبحت تعمل من العاصمة بإجمالي حوالي 50 ألف موظف منذ عام كامل تقريبا.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر سيتي سكيب مصر 2024، أن هناك حوالي 1000 أسرة يعيشون في العاصمة الادارية ومتوقع أن يصلوا لحوالي 5 الاف اسرة بنهاية العام الجاري، لافتا إلى انه تم انهاء حوالي 70% من المرحلة الأولى بالعاصمة الادارية، ومن المخطط بدء تنفيذ البنية التحتية للمرحلة الثانية في العاصمة الادارية خلال الربع الاول من العام المقبل.