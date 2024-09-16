رئيس كاف يؤكد: بطولة الدوري الأفريقي ستبدأ في 2025

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أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة النسخة الثانية من بطولة الدوري الأفريقي.

قال موتسيبي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكينية نيروبي اليوم الإثنين "الخطة الحالية ترتكز على انطلاق البطولة في العام الجديد 2025".

وأوضح "ندرس بعناية شديدة اختيار المواعيد المناسبة في ظل ازدحام أجندة البطولات خاصة أن الموسم المقبل ستقام في نهايته النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا".

وأتم رئيس الكاف تصريحاته ضاحكا "في كل مرة نتحدث عن بطولة الدوري الأفريقي يزداد صراخ روابط الدوريات المحلية من ضغط المباريات، ولكن المناقشات مستمرة لتحديد أنسب موعد".

ويتجه الاتحاد الأفريقي لكرة بشكل كبير لزيادة عدد الفرق المشاركة في البطولة التي أقيمت لأول مرة في الموسم الماضي بمشاركة 8 أندية هي الأعلى في التصنيف القاري حسب التوزيع الجغرافي.

وتوج فريق صن داونز الجنوب أفريقي بلقب النسخة الأولى بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية.

كما شارك في البطولة أيضا أندية الأهلي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي وأنيمبا النيجيري وبترو أتلتيكو الأنجولي.