سيطرة مصرية في ختام دور الـ16 ببطولة مصر المفتوحة للإسكواش

شهد اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 لبطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش 2025 مواصلة الإثارة بالملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة، حيث نجح المصري فارس دسوقي، المصنف الخامس عشرعالمياً، في حسم مواجهته والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

كما تفوق الفرنسي فيكتور كروان، المصنف الحادي عشر عالمياً، على منافسه ليضمن مكانه بين الثمانية الكبار، ومن جانبه، حقق الإنجليزي الشاب جونا براينت، المصنف الثامن والعشرون عالمياً، فوزاً ثميناً، فيما واصل البيروفي دييجو إلياس، المصنف الثالث عالميًا، مشواره بنجاح نحو الأدوار المتقدمة.

وعلى صعيد السيدات، نجحت فيروز أبو الخير المصنفة الرابعة عشرة عالميًا في تقديم أداء قوي أهلها إلى الدور ربع النهائي، كما واصلت البطلة نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً تفوقها لتخطي منافستها والتأهل بدورها.

وانضمت إليهما المصرية أمينة عرفي المصنفة الخامسة عالمياً بعد فوز مهم، فيما أكملت الماليزية سيفاسانغاري سوبرامانيام المصنفة الثامنة عالمياً قائمة المتأهلات. وبهذا تحجز اللاعبات الأربع مقاعدهن في الدور ربع النهائي من منافسات السيدات.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الثاني من دور الـ16 لبطولة مصر المفتوحة للإسكواش 2025 للرجال على النحو التالي:

فاز اللاعب المصري فارس دسوقي، المصنف الخامس عشر عالمياً، على منافسه آدم حوال، بنتيجة 3-0، وجائت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-2/ 11-8/ 11-5.

ونجح الفرنسي فيكتور كروان، المصنف الحادي عشر عالمياً، في التفوق على المصري مروان الشوربجي بنتيجة 3-1، وجائت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8/ 15-13/ 11-9/ 11-7.

كما تمكن الإنجليزي جونا براينت، المصنف الثامن والعشرون عالمياً، من الفوز على القطري عبد الله محمد التميمي بنتيجة 3-0، وجائت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5/ 11-5/ 11-4.

أما البيروفي دييغو إلياس، المصنف الثالث عالمياً، فقد واصل مشواره الناجح بفوزه على المصري يوسف إبراهيم بنتيجة 3-0، وجائت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6/ 11-5/ 11-1/ 11-6.

فيماجاءت نتائج مباريات اليوم الثاني من دور الـ16 لبطولة مصر المفتوحة للإسكواش 2025 للسيدات على النحو التالي:

كما تمكنت البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الثانية عالمياً، من الفوز على الأمريكية أماندا صبحي، المصنفة التاسعة عالمياً، بنتيجة 3-2، وجائت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6/ 6-11/ 11-8/9-11 / 4-11.

ونجحت اللاعبة المصرية الشابة أمينة عرفي، المصنفة الخامسة عالمياً، في التفوق على مواطنتها فريدة محمد، المصنفة السادسة عشرة عالمياً، بنتيجة 3-0، وجائت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5/ 11-7/ 12-10.

فازت اللاعبة المصرية فيروز أبو الخير، المصنفة الرابعة عشرة عالمياً، على اليابانية ساتومي واتانابي، المصنفة السادسة عالمياً، بنتيجة 3-0، وجائت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11/ 11-7/ 11-6.

أما الماليزية سيفاسانغاري سوبرامانيام، المصنفة الثامنة عالمياً، فقد حجزت مقعدها في الدور ربع النهائي بعد فوزها على الإنجليزية جاسمين هاتون، المصنفة الثامنة عشرة عالمياً، بنتيجة 3-1، بواقع 12-10/ 11-7/ 9-11/11-5.