إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة بالمنيا

شهد طريق رأس غارب- المنيا، انقلاب سيارة ملاكي بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة؛ ما تسبب في إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، برئاسة اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، تلقت إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي وإصابة ركابها بطريق رأس غارب- المنيا.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين انقلاب سيارة بطريق رأس غارب - المنيا أمام الكيلو 65، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بمركز دير مواس، وهم: محمود عبد البديع خميس، 55 سنة، طبيب بشري، وأبناؤه محمد، 23 سنة، أيتن، 16 سنة، لوجا، 9 سنوات، وأسماء ورداني عبد النبي، 50 سنة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتصرف.