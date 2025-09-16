نقل الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن سد النهضة، وذلك خلال لقائه مع رؤساء التحرير والمواقع، اليوم الثلاثاء.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء اليوم، إلى أن رئيس الوزراء أكد أن «المياه لمصر مسألة وجودية».

وأضاف نقلًا عن مدبولي: «نحن حريصون علي التعاون مع دول حوض النيل، وللأسف هناك كلام مغلوط لدى هذه الدول أن مصر منعت التنمية في هذه البلدان، وهو غير صحيح، مصر لا تقف ضد التنمية في هذه الدول».

ولفت مدبولي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أكثر من مرة عدم معارضة مصر للتنمية في دول حوض النيل، إنما المشكلة الحقيقية مع إثيوبيا فقط، التي رفضت الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل.

وحذر رئيس الحكومة، قائلًا: «الأخطر أن ما يجري من الوارد أن يستغل هذا الملف لأغراض أخرى، وهذا هو الخطر»، بحسب تدوينة بكري.

وأكمل: «التحدي الوحيد هو حدوث الجفاف وممكن يحصل لسبع سنوات، وهذا هو الخطر، لذلك نسعي للتأكيد علي حقوق مصر. مصر لن تتوانَ عن حماية حقوقها المائية، المياه مسألة وجودية».