مع توغل الدبابات الإسرائيلية في مدينة غزة، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته لحركة حماس الفلسطينية من تعريض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن "حماس ستواجه مشكلة كبرى إذا استخدمت الرهائن دروعا بشرية"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وبسؤاله عن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، قال ترامب: "لا أعلم الكثير سوف ننتظر لنرى ما سيحدث، لأنني سمعت أن حماس تحاول استخدام الأسرى دروعا بشرية، وإذا فعلوا ذلك فسوف يقعون في مشكلة كبيرة".

وكانت حماس اعتبرت أمس أن تحذيرات الرئيس الأمريكي انحياز واضح لإسرائيل. ورأت في بيان أن "الإدارة الأمريكية تعلم أن مجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يعمل على تدمير كل فرص الوصول إلى اتفاق يُفضي إلى الإفراج عن الأسرى ووقف حرب الإبادة الوحشية على القطاع، وآخرها الهجوم على قطر، ومحاولة اغتيال الوفد المفاوض أثناء مناقشة الورقة الأمريكية الأخيرة".

جاءت تصريحات ترامب، بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق اليوم انطلاق الاجتياح البري لغزة، أكبر مدن القطاع.