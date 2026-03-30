سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب مبيعات بقيمة 4.9 مليار جنيه، بما يعادل 89.2 مليون دولار، على أدوات الدين المحلية (أذون وسندات) خلال تعاملات اليوم بالسوق الثانوية؛ ليصل بذلك إجمالي تخارجاتهم منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير، ولكن بوتيرة أقل من بداية الحرب.

في المقابل، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب في أدوات الدين إلى الشراء بقيمة 2.1 مليار جنيه، بما يعادل 38 مليون دولار.

كان المستثمرون الأجانب قد كثفوا استثماراتهم في أدوات الدين المحلية خلال السنوات الماضية، بفضل ارتفاع العائد الحقيقي، إلا أن ضغوط التوترات الجيوسياسية في المنطقة دفعتهم إلى التخارج من الأسواق الناشئة والتوجه إلى الملاذات الآمنة.

تُعد السوق الثانوية آلية لتداول أذون وسندات الخزانة بعد إصدارها، حيث تتيح للمستثمرين، وفي مقدمتهم الأجانب، إعادة بيع ما سبق لهم شراؤه من أدوات الدين الحكومي قبل موعد استحقاقها.

وبالرغم من هدوء عمليات التخارج من أدوات الدين، إلا أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سجل صعودًا قويًا؛ محققًا أعلى مستوياته على الإطلاق أمام العملة المحلية.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في أكبر بنكين حكوميين، الأهلي ومصر، إلى 54.60 جنيه للبيع و54.50 جنيه للشراء.