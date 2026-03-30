جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان 6 قرى شرقي لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر جيش الاحتلال، مساء الاثنين، أوامر إخلاء لسكان ست قرى في البقاع شرقي لبنان.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن الإنذار موجه إلى سكان قرى زلايا ولبايا ويحمر "البقاع الغربي" وسحمر "البقاع الغربي" وقلايا ودلافي.

وأضاف أن أنشطة حزب الله تُجبر الجيش على العمل ضده بقوة في تلك المناطق، وزعم مخاطبا المدنيين: «لا ننوي المساس بكم».

وحذر السكان من التحرك جنوبًا، قائلًا إن ذلك يعرضهم للخطر.

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 30, 2026

ويأتي عدوان إسرائيل الموسع على لبنان ضمن تداعيات الحرب التي تشنها هي والولايات المتحدة على إيران، حليفة حزب الله، منذ 28 فبراير الماضي، والتي خلفت مئات القتلى، أبرزهم المرشد علي خامنئي.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب الأخيرة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.