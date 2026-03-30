ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يبحثان الأوضاع في المنطقة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم، مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي يزور السعودية حاليا، تطورات الأوضاع الإقليمية.

وتناول اللقاء، تداعيات التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وانعكاسه على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وتنسيق الجهود المبذولة بشأنه، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وشهد اللقاء، التأكيد على أن تكرار الهجمات الإيرانية العدائية على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن واستهداف المنشآت الحيوية والمدنية، يشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين.