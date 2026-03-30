رئيس إيران: أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتم اتخاذه مع مراعاة جميع شروطنا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، إن أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتخذ مع مراعاة الشروط المطروحة كافة وفي إطار تأمين أمن ومصالح الشعب الإيراني.

وأضاف في كلمة له خلال اجتماع للحكومة: "نقدر أداء أركان ومكونات الدولة كافة في تقديم الخدمات دون انقطاع للشعب"، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأضاف أن "أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتم اتخاذه فقط مع مراعاة جميع شروطنا وفي إطار ضمان عزة ومصالح شعبنا".

وأكد "ضرورة استمرار هذا المسار والتعاون بين المؤسسات والحفاظ على الروح الجهادية والمسئولة لدى المسئولين".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، تسبب بمقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.