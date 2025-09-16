وصول القيمة السوقية لمجموعة ألفابت إلى 3 تريليونات دولار لأول مرة

أدى ارتفاع سعر سهم مجموعة ألفابت الأمريكية المالكة لشركة التكنولوجيا جوجل في تعاملات بورصة نيويورك للأوراق المالية اليوم الاثنين إلى وصول قيمتها السوقية لأكثر من 3 تريليونات دولار لأول مرة في تاريخها.

وارتفع سهم ألفابيت مؤخرا بنحو 4% إلى 252 دولارا وهو ما جعله أحد أقوى الأسهم المسجلة على مؤشر ناسداك100 لأسهم شركات التكنولوجيا.

وبتجاوز قيمتها السوقية حاجز الثلاثة تريليونات دولار، توجت أسهم الفئتين "أ" و"ج" للشركة الأم لجوجل مسيرة الارتفاع التي بدأت في أوائل أبريل، حين كان سعر تداولها حوالي 145 دولارًا فقط. وقد ارتفعت الأسهم بنسبة تقارب 60% خلال العام الماضي.

وبهذا أصبحت ألفابت رابع أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في سوق الأسهم الأمريكية، بعد شركات آبل ومايكروسوفت، وشركة صناعة الرقائق إنفيديا التي أصبحت في المركز الأول من حيث القيمة السوقية بفضل الطفرة في استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد بدرجة كبيرة من الرقائق التي تنتجها الشركة.

ويرى المحللون مجالا لمزيد من المكاسب السعرية لشركة ألفابت. وكان الدافع وراء الارتفاع الأخير هو رفع بنك سيتي جروب الأمريكي سعره المستهدف لأسهم الفئة "أ" من 225 دولارا إلى 280 دولارا.

وتعد ألفابت، إلى جانب آبل ومايكروسوفت وإنفيديا و"ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، وأمازون وتسلا، إحدى الشركات السبع الكبرى المدرجة في سوق الأسهم الأمريكية. وتحدد شركات التكنولوجيا العملاقة وتيرة أسواق الأسهم العالمية، ولها وزن كبير في مؤشرات صناديق الاستثمار القابلة للتداول مثل إيس.سي.آي وورلد وستاندرد أند بورز 500 وهي صناديق تحظى بشعبية لدى المستثمرين الأفراد.