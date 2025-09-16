أمير قطر والبرهان يبحثان تعزيز التعاون والتطورات في السودان

بحث أمير قطر تميم بن حمد، الثلاثاء، مع رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطورات الأوضاع في البلد الإفريقي.

جاء ذلك خلال لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة، غداة القمة العربية الإسلامية الطارئة التي شارك فيها البرهان، بحسب بيان مجلس السيادة.

والاثنين، استضافت الدوحة القمة الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر قبل أسبوع، وأعربت القمة عن تضامنها المطلق مع الدوحة، مؤكدة في بيانها الختامي ضرورة "اتخاذ كل التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني".

وقال مجلس السيادة، إن البرهان وأمير قطر بحثا "مسار العلاقات الثنائية ودعم آفاق التعاون المشترك بين السودان وقطر"، كما تطرقا إلى تطورات الأوضاع في السودان.

وأشار البرهان خلال اللقاء إلى أن "الشعبين السوداني والقطري تربطهما علاقات ضاربة بجذورها في عمق التاريخ".

ونقل البيان عن أمير قطر تأكيده على "وقوف بلاده بجانب السودان، ودعمها لوحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه"، معربا عن تتطلع قطر "لإحلال السلام والاستقرار في السودان في أسرع وقت ممكن"، وفق المصدر نفسه.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا