يائير لابيد: لم أسمع عن عملية عسكرية بلا هدف سياسي

قال رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد: "لم أسمع في حياتي عن عملية عسكرية بلا هدف سياسي. يرسل الجيش للقتال في غزة وقد يقتل أسرى وجنود، ولا أحد يفهم الهدف".

وأضاف لبيد، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت: "لا يمكن لدولة أن تخوض معركة قد تمتد سنة كاملة دون أهداف واضحة، لكن كل شيء ممكن لدى حكومتنا"، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بداية شهادته أمام المحكمة، صباح الثلاثاء، أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية " عربات جدعون 2".

وأضاف نتنياهو أنه لم يطلب إغلاق الأبواب، مشيرا إلى أن إسرائيل تمر بـ"وضع حرج"، مخاطبا المحكمة: "يتم إشغالي من التاسعة والنصف صباحا حتى السادسة مساء".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإلقاء منشورات على مدينة غزة، تطالب السكان بـالإخلاء فورا، في إطار العمليات العسكرية المستمرة واستهداف البنى التحتية والمناطق السكنية في المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "غزة تحترق وجيشنا يقصف بيد من حديد البنى التحتية للإرهاب".

وأوضح كاتس، في منشور عبر منصة "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن".