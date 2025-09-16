ترامب يرفع دعوى تشهير بـ15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز و4 من صحفييها، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس "أ ب"، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وثائق المحكمة.

وقالت "أ ب"، إن الدعوى المقدمة في المحكمة الجزئية الأمريكية في فلوريدا، أشارت إلى عدة مقالات وكتاب واحد كتبه اثنان من صحفيي الصحيفة ونُشرا في الفترة التي سبقت انتخابات 2024، قائلة إنها "جزء من نمط استمر لعقود من قبل نيويورك تايمز للتشهير المتعمد والخبيث ضد الرئيس ترامب".

وتابعت أوراق الدعوى، "لقد نشر المدعى عليهم هذه التصريحات بإهمال، مع علمهم بزيف التصريحات، وتجاهل بإهمال لحقيقتها أو زيفها أو كلاهما معا".

ولم ترد نيويورك تايمز فوراً على رسالة بالبريد الإلكتروني طلبت تعليقاً صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "أصبحت الصحيفة هي الناطق الفعلي" للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي"، مضيفا أنها: "تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أمريكا أولا واجعل أمريكا عظيمة مجددا (ماجا) وأمتنا بأكملها ".

وأضاف: "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا سيتوقف الآن".