هجوم لقوات تيجراي على منطقة عفر الإثيوبية

أعلنت إدارة عفر أن المنطقة الإثيوبية تتعرض لهجوم من قوات إقليم "تيجراي" المجاور، مشيرة إلى أنها سيطرت على قرى وقصفت مدنيين، في مؤشر جديد على النزاعات الداخلية التي تشهدها البلاد.

وجاء في بيان للإدارة المحلية في عفر، أن "جبهة تحرير شعب تيغراي" دخلت إلى منطقة عفر وسيطرت بالقوة على 6 قرى، وقصفت المدنيين بالهاون" والمدفعية الثقيلة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق من أكتوبر الماضي، اتهمت وزارة الخارجية الإثيوبية إريتريا وفصيلا في "جبهة تحرير تيغراي" التي هيمنت على الحياة السياسية في أديس أبابا لنحو 30 عامًا، بالاستعداد "بشكل ناشط" لشن حرب عليها.