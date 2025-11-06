الدفاع المدني بغزة: انهيار مبنى على سكانه في حي الدرج وعدد من السكان تحت الأنقاض

أفاد الدفاع المدني بغزة، صباح الخميس، بانهيار مبنى على سكانه في حي الدرج بمدينة غزة، منوهًا أن عددًا من السكان لازالوا تحت الأنقاض.

وكتب في بيان مقتضب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»: «طواقم الدفاع المدني تتحرك لانهيار مبنى على سكّانه في حيّ الدرج بمحيط مسجد الايبكي بمدينة غزة، وهناك أشخاص ما زالوا تحت الأنقاض».

وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة، فإن الدمار طال أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية في مدينة غزة، و300 ألف وحدة سكنية.

وأكدت مصادر طبية فلسطينية استشهاد 241 شخصًا، وإصابة 609 آخرين، وانتشال جثامين 513 شهيدًا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة في 11 أكتوبر الماضي، وذلك فيما يواصل الاحتلال خروقاته للاتفاق من خلال شن غارات جوية وقصف مدفعي وعمليات نسف لمنازل في مناطق متفرقة بالقطاع.

ومع استمرار التدهور الإنساني في غزة، حذر برنامج الأغذية العالمي من نقص حاد في الإمدادات الغذائية مع اقتراب فصل الشتاء.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن إسرائيل تضع عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية، مشددا على أن الأمم المتحدة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على نشر قوة الاستقرار في القطاع.