مسئول عسكري إسرائيلي: القوات البرية تتوغل في عمق مدينة غزة

قال مسئول عسكري إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن قواتهم البرية تتوغل في عمق مدينة غزة وتتجه نحو وسطها.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، أن الجيش مستعد لمواصلة العمليات طالما كان ذلك ضروريا لهزيمة حركة حماس.

وأشار إلى أن الجيش يعتزم تنفيذ عمليات في مدينة غزة بسرعة لكن بشكل آمن، زاعمًا إعطاء الأولوية لسلامة الأسرى والمدنيين وفق ادعائه.

وكان جيش الاحتلال قد بدأ توسيع عدوانه المكثف على مدينة غزة، قائلًا إنه انتقل إلى مرحلة جديدة من عملية عربات جدعون 2، داعيًّا سكان المدينة إلى إخلائها فورا.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بداية شهادته أمام المحكمة، أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة ضمن المرحلة البرية من عملية "عربات جدعون 2".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن الجيش بدأ بإلقاء منشورات على مدينة غزة، تطالب السكان بـالإخلاء فورا، في إطار العمليات العسكرية المستمرة في المدينة.



