الرئيس الفنزويلي: 2.5 مليون "من الجنود والميليشيات" مكلفين بالدفاع عن البلاد

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إن بلاده مستعدة بما فيه الكفاية "للكفاح المسلح" إن استدعى الأمر؛ بسبب التحركات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي.

وأكد في تصريحات صحفية خلال لقائه بالعاصمة كاراكاس، الاثنين، مع صحفيي مؤسسات إعلامية دولية، أن 2.5 مليون "من الجنود والميليشيات" في جميع أنحاء فنزويلا، مكلفين بالدفاع عن البلاد.

وأضاف: "إذا اضطُررنا لخوض كفاح مسلح، فنحن مستعدون بما فيه الكفاية".

وأشار إلى محاولة نظيره الأمريكي دونالد ترامب ربط بلاده بعصابات المخدرات، مبينا أنه يقدم معلومات "كاذبة" بهذا الشأن.

وتأتي تصريحات مادورو، تزامنا مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ أعلنت واشنطن مؤخرا، إرسال سفن حربية إلى منطقة البحر الكاريبي في محاولة لمكافحة تجارة المخدرات الدولية، واتهم ترامب نظيره الفنزويلي بـ"إدارة شبكة تهريب مخدرات".

وضاعفت واشنطن، قيمة المكافأة المالية لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 50 مليون دولار.

وكان مادورو ندد، بـ"التهديد" المتمثل بنشر 8 سفن أمريكية وغواصة قرب فنزويلا في البحر الكاريبي.

وتزعم الخارجية الأمريكية، أن مادورو كان يتزعم جماعة "كارتل دي لوس سولس" المسئولة عن تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من عقد من الزمان.

وتعتبر الخزانة الأمريكية، جماعة كارتل دي لوس سولس "كيانا إرهابيا عالميا مصنفا بشكل خاص".