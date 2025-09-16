تايوان تحذر من مزاعم خاطئة في دليل جديد بشأن الدفاع المدني

أصدرت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الثلاثاء، تحديثا لدليل الدفاع المدني، مشددة على أن أي مزاعم تتعلق باستسلام الحكومة أو الهزيمة العامة في حال الغزو العسكري خاطئة.

ويتضمن الدليل، الذي تم نشره لأول مرة عام 2022 في ظل مخاوف بشأن غزو صيني محتمل وفي أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إرشادات للمدنيين بشأن التعامل أثناء مواجهة العدو والتحدث مع الأطفال بشأن الأزمات والعدوان العسكري.

وقال شين وي تشيه مدير وكالة التعبئة الدفاعية الشاملة بالوزارة في مؤتمر صحفي، إن التفرقة بين القوات الصديقة وقوات العدو يمكن أن يمثل صعوبة بالغة للأفراد العاديين خلال أي غزو.

وأضاف "من أجل السلامة، ننصح المدنيين بشدة بالابتعاد عن أي نشاط عسكري".

ويذكر الدليل أنه "بسبب المسافة والبيئة وعوامل أخرى، ربما يواجه المدنيون صعوبة في التعرف على القوات الصديقة- وربما تلجأ قوات العدو للتنكر في هيئة قواتنا".

وتحذر النسخة المعدلة من الدليل التي تحمل عنوان "في حال وقوع أزمة: دليل السلامة العامة الوطنية التايواني" من أن القوات المعتدية ربما تستخدم معلومات خاطئة والتزييف أو البيانات التي خضعت للتلاعب للتفرقة بين المدنيين وتقويض الدفاع الوطني.

وأكد الدليل "في حال تعرض تايوان لغزو عسكري، تعتبر أي مزاعم بشأن استسلام الحكومة أو هزيمة الدولة زائفة".

كما ذكر الدليل المواطنين بضرورة تجهيز معدات الطوارئ، وتعلم كيفية تقديم المساعدة الذاتية ومساعدة الآخرين عند التعرض للإصابة.

يذكر أن تايوان الديمقراطية، التي يبلغ تعداد سكانها 23.4 مليون شخص، تتمتع بالحكم الذاتي منذ 1949. وتعتبر الصين الجزيرة جزء من أراضيها، وهددت أكثر من مرة بضمها .