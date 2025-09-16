أعلنت شركة جوجل أنها ستقوم باستثمار 5 مليارات جنيه إسترليني (8ر6 مليار دولار) في المملكة المتحدة خلال العامين المقبلين من أجل المساعدة في الإيفاء بالطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي، فيما تعد دفعة قوية للحكومة.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن جوجل قالت إن هذا الإعلان، الذي يأتي في الوقت الذي تفتتح فيه جوجل مركز بياناتها الجديد في والثام كروس في هيرتفوردشير، من المتوقع أن يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفيز إن هذا الاستثمار الكبير في البحث والتنمية والإنفاق الرأس مالي والهندسة يعد " تصويتا بالثقة" في الاقتصاد البريطاني.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تقارير تفيد بأن شركة أوبن ايه أي ، المالكة لبرنامج شات جي بي تي و شركة إنفيديا سوف تكشفان عن استثمارات بقيمة مليارات الدولارات في مراكز البيانات البريطانية هذا الأسبوع، أثناء زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد.

وقالت جوجل إن هذا الاستثمار سوف يساعد بريطانيا في تطوير اقتصاد الذكاء الاصطناعي والمساهمة في تحقيق إنجازات تكنولوجية وتحسين الأمن السيبراني و توفير فرص عمل.

وتتوقع جوجل أن يؤدي الاستثمار لإضافة 8250 وظيفة سنويا في بريطانيا.