اقتصادية قناة السويس تشارك في معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا

شاركت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في الجلسة النقاشية بعنوان "النقل المستقبلي: تصميم شبكات تنَقُّل مرنة ومستدامة للأجيال القادمة"، ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة السادسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة للشرق الأوسط وإفريقيا (TransMEA 2025)، والتي تناولت سُبل تصميم شبكات نقل مستدامة ومرنة تواكب تطورات المستقبل في مجالات البنية التحتية الذكية والمواصلات الحديثة.

مثّل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الجلسة الربان أحمد جمال متولي، نائب رئيس المنطقة للمنطقة الجنوبية، بمشاركة نخبة من مسؤولي كبرى الشركات العالمية والإقليمية، منهم مارتن فوجور، رئيس شركة Alstom لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وليون سوليه، الرئيس التنفيذي لمشروعات Turnkey Siemens Mobility لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وإيهاب مهاود، العضو المنتدب لشركة Orascom Construction، والدكتور إسماعيل شاكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة Shaker Consultancy Group، وعبدالعزيز البلوشي، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة AD Ports Group.

وأكد الربان أحمد جمال متولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير بنية تحتية حديثة تدعم منظومة النقل المستدام والخدمات اللوجستية المتقدمة، من خلال ربط المناطق الصناعية بالموانئ التابعة للمنطقة لتسهيل حركة البضائع وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد، بما يعزز من تنافسية المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تضع التحول نحو النقل الأخضر ضمن أولويات خططها المستقبلية، من خلال تبني حلول ذكية وصديقة للبيئة بالموانئ والمناطق الصناعية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية للتحول نحو التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة.

وتشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في فعاليات TransMEA 2025 من خلال جناحها في صالة 2 جناح رقم2E9 والذي يعرض مشروعاتها في مجالات الموانئ الذكية، المناطق الصناعية، الخدمات اللوجستية، والطاقة الخضراء، إلى جانب الفرص الاستثمارية المتنوعة ضمن نطاقها الجغرافي.