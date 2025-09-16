حزب الله اللبناني يعلن فعاليات الذكرى الأولى لأمينيه العامين نصرالله وصفي الدين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، عن فعاليات الذكرى السنوية الأولى لأمينيه العامين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، التي تبدأ من 25 سبتمبر الجاري وستتواصل حتى 12 أكتوبر المقبل تحت شعار "إنّا على العهد".

وقال مسئول وحدة الأنشطة الإعلامية في حزب الله الشيخ علي ضاهر، في مؤتمر صحفي، إن "فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمينيْن العاميْن لحزب الله، سيد شهداء الأمة سماحة حسن نصرالله والشهيد الهاشمي هاشم صفي الدين، ستكون تحت شعار "إنّا على العهد"، وهو امتداد لشعار يوم التشييع".

وأضاف: "هناك الكثير من الشخصيات والناشطين والعلماء والنخب والمحبين من خارج لبنان ستحج إلى بيروت ولبنان للمشاركة في هذه المناسبة".

وقال ضاهر: "سنشهد غداً الأربعاء إحياء لمجزرة البيجرز وجرحى تلبية النداء، ويوم الجمعة المقبل نحن على موعد مع ذكرى القائد الحاج عبدالقادر وسيتخلله كلمة للأمين العام ل حزب الله الشيخ نعيم قاسم".

وأوضح، أنه "سيتمّ بمبادرة من اتحاد والتلفزيونات الإسلامية والقنوات، إعداد يوم تلفزيوني طويل في 25 من الشهر الجاري ".

وأعلن أنه سيتمّ "إضاءة صخرة الروشة في بيروت بصورتي الشهيديْن في يوم 25 من الشهر الحالي من الساعة الخامسة من بعد الظهر حتى السابعة مساءً يرافقها جولة لزوارق بحرية حاملة الرايات والشعارات".

وأضاف، "سيقام يوم 27 من الشهر الجاري، احتفال رسمي وشعبي مركزي للشهيدين نصرالله وصفي الدين والشهداء الذين مضوا معهما، بالتزامن بين المراقد الثلاث مرقد نصرالله في بيروت ومرقد صفي الدين في بلدة دير قانون النهر في جنوب لبنان ومرقد سيد شهداء المقاومة في بلدة النبي شيت شرق لبنان".

وأشار إلى أن "الاحتفال في 27 من الشهر الجاري يتخلّله كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. يليه وقفة شعبية وأهلية في كل المناطق اللبنانية بالتزامن مع مجموعة من التجمعات في بيروت وفي البقاع شرق لبنان وفي جنوب لبنان ".

وأعلن أن من بين الفعاليات "أمسيات قرآنية بمشاركة قرّاء دوليين في بيروت والمناطق. ومهرجان الأمناء الشعري الأول بمشاركة نخبة من الشعراء من العالم العربي والإسلامي في قاعة اليونسكو في بيروت".

وكانت طائرات حربية إسرائيلية اغتالت الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله في 27 سبتمبر 2024، في سلسلة غارات شنتها على مقر الحزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت. وبعد 4 أيام من اغتيال نصرالله، انتُخب صفي الدين أميناً عاماً للحزب، واغتالته الطائرات الحربية الإسرائيلية في الثالث أكتوبر 2024 في غارات على الضاحية الجنوبية بيروت.

وتمّ دفن نصرالله وصفي الدين بشكل مؤقت. وجرى تشييعهما، في 23 فبراير الماضي حيث تم دفن نصر الله في قطعة أرض عند طريق مطار بيروت، ودُفن صفي الدين في بلدته دير قانون النهر في جنوب لبنان.