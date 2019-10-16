رئيس المجلس الأوروبي: لابد من معرفة مصير اتفاق خروج بريطانيا من (بريكست)

قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، إنه من اللازم معرفة مصير اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) خلال السبع أو الثمان ساعات المقبلة.

ذكرت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية ذلك الخبر اليوم الأربعاء دون مزيد من التفاصيل.

وكان الوزير البريطاني المفوض لشؤون البريكست ستيفن باركلي قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيرسل خطابًا إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه إرجاء موعد خروج المملكة المتحدة من التكتل إلى ما بعد 31 أكتوبر كما كان مقررًا، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق والحصول على موافقة البرلمان عليه بحلول السبت المقبل.