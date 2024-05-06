روسيا تتقدم صوب مدينة تشاسيف يار شرق أوكرانيا وتقصف في الشمال

حقق الجيش الروسي مكاسب إضافية في سعيه للسيطرة على مدينة "تشاسيف يار" ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، بينما أسفرت ضربات المسيرات والصواريخ على شمال وشرق البلاد عن انقطاع الكهرباء في تلك المناطق.

وكثفت موسكو هجماتها ضد "تشاسيف يار"، وهي بلدة على قمة تل تعتبر مهمة لتحقيق هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في السيطرة على ما كان في السابق قلب أوكرانيا الصناعي.

ويسابق الكرملين الزمن للسيطرة على البلدة قبل وصول الدعم العسكري الأمريكي للقوات الأوكرانية على خط المواجهة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كيريلو سازونوف، وهو مستشار أوكراني سابق انضم إلى اللواء الميكانيكي المنفصل الواحد والأربعين ويخدم في "تشاسيف يار" قوله لقناة "1+1" التلفزيونية إن "المعارك تدور بالقرب من البلدة، وهي على مشارف البلدة بالفعل" .

وأضاف "على مدى الأسبوعين الماضيين، رأينا وشعرنا أن الروس لديهم مهمة لاحتلال تشاسيف يار بحلول الـ9 من مايو" في إشارة إلى تاريخ احتفال روسيا بانتصارها على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية.

وكان الجيش الروسي قد أعلن أمس الأحد أنه سيطر بشكل كامل على قرية أوشيريتين الأوكرانية، الواقعة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الاستيلاء على القرية حسّن الوضع التكتيكي للجيش الروسي على طول الجبهة.

وكان الجيش الأوكراني قد أبلغ في وقت سابق عن اختراق من قبل الروس بالقرب من أوتشرنيتين وذكر أن قوات العدو قد استقرت في القرية الصغيرة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن مرارا أنه لن يتراجع عن أهدافه الحربية المتمثلة في تأمين نزع السلاح من أوكرانيا، ووضعها المحايد لمنع انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتحرير دونباس، وحماية سكانها، وتهيئة الظروف التي تضمن أمن روسيا.