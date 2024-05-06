السعودية وفرنسا تبحثان سبل تحقيق التنمية في اليمن

بحث السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، اليوم الاثنين، مع وفد فرنسي في العاصمة الرياض سبل تحقيق التنمية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن " سفير المملكة لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر التقى، اليوم الاثنين، السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين قرم كمون، والمدير الإقليمي لمؤسسة بروباكو التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية، سيبستيان فلوري، وذلك بمقر البرنامج في مدينة الرياض.

وأضافت "واس" أن الجانبين السعودي والفرنسي بحثا خلال اللقاء" الجهود التنموية ودعم مؤسسات الحكومة اليمنية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".

كما استعرض الجانبان السعودي والفرنسي "المشاريع والمبادرات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وسبل تعزيز التعاون والشراكات بما يسهم في تحقيق التنمية في اليمن".

وأعلنت السعودية، في الحادي عشر من فبراير الماضي، عن إيداع الدفعة الثانية من دعم معالجة عجز الموازنة لدى الحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل والأمن الغذائي في اليمن بقيمة 250 مليون دولار من إجمالي الدعم البالغ 2ر1مليار دولار، دعماً للإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة اليمنية.

وتبذل المملكة جهودها لدعم وتعزيز الاقتصاد اليمني وتحسين معيشة الشعب اليمني حيث أعلنت المملكة في أغسطس الماضي عن تقديم دعم اقتصادي إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 2ر1 مليار دولار، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 2ر11 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".