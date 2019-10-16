تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية التأسيسية لشركة تكنولوجيا الأخشاب "WOTECH" في إطار مساهمة قطاع البترول في دعم جهود الدولة لوضع حلول للحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز وبتكلفة استثمارية 210 ملايين يورو، وهي استثمارات مصرية خالصة وبطاقة إنتاجية 205 آلاف متر مكعب سنويا اعتمادا على كمية 245 ألف طن سنويا من قش الأرز كمادة خام وبتكنولوجيا شركة سيمبل كامب الألمانية طبقاً للمواصفات الأوروبية، على أن يتم عمل أعمال الإنشاءات والتركيبات من خلال شركة بتروجت.

وأكد الملا -خلال الجمعية- أن إنشاء الشركة جاء تماشيا مع سياسة الدولة التي تولي أهمية بالمشروعات البيئية وخاصة مجابهة ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز، مشيرا إلى أن المشروع الذي تم اختيار محافظة البحيرة لإقامته، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من قش الأرز بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلا من حرقه والإضرار بالبيئة.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط والثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكون هيكل المساهمين من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات بتروجت وإيثيدكو وسيدبك.

وأضاف الوزير أن المشروع -بجانب مساهمته في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية- سيسهم في سد احتياجات السوق المحلي المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية "MDF"، كما يساهم في دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها.