 31 أكتوبر.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بأوبرا جامعة مصر - بوابة الشروق
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31 أكتوبر.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بأوبرا جامعة مصر

تصوير: دنيا يونس
تصوير: دنيا يونس
إيمان محمود
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 5:10 م | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 5:10 م

يحيي الفنان على الحجار، حفلا غنائيا، الخميس 31 أكتوبر الجاري، على مسرح أوبرا جامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر.

ومن المقرر أن يقدم الحجار خلال الحفل عددا من أغنياته الشهيرة منها (من غير ما تتكلمي، تجيش نعيش، مسألة مبدأ، لو تعرفي، عنوان بيتنا، انت المدد، عم بطاطا، عارفة، المال والبنون، الليل وآخره) ، ويختتم المطرب الكبير حفله بميدلي من الأغنيات الوطنية، احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وطرح الحجار مؤخرا أغنيته الجديدة بعنوان "شفت يا قلبي"، وهي كلمات إبراهيم عبد الفتاح، وألحان هالكوت زاهر، وتوزيع يحيى الموجي.


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